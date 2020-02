López wint in Volta ao Algarve, Evenepoel behoudt de leiding zaterdag 22 februari 2020 om 18:02

De vierde etappe in de Ronde van de Algarve is een prooi geworden voor Miguel Ángel López. Niemand was in staat om de Colombiaan in de steile slotmeters van de Alto Malhao te volgen. Dan Martin eindigde op de tweede plaats, Remco Evenepoel werd derde. De coureur van Deceunink-Quick Step verdedigde daarmee nipt zijn leiderstrui.



Zaterdag was de dag waarop Mathieu van der Poel een gooi wilde doen naar de ritzege in de Volta ao Algarve. Maar de Nederlander was niet de enige. Op de Alto Malhão zouden coureurs als Remco Evenepoel en Maximilian Schachmann ongetwijfeld dezelfde ambities hebben.

Alto Malhão scherprechter in vierde etappe

Om te kunnen winnen moest het wedstrijdverloop wel meezitten voor Van der Poel: Als de echte klimmers vroeg begonnen aan de Alto Malhão (2,5 kilometer aan 9,5 procent), die twee keer beklommen moest worden, dan zou het een lastig verhaal worden voor de coureur van Alpecin-Fenix.

Nibali valt vroeg aan, laatste vluchter Rodrigues blijft nog even vooruit

Vincenzo Nibali begon er op de eerste beklimming van de Alto Malhão al aan. Na een lead-out van ploeggenoot Jasper Stuyven plaatste de Italiaan zijn demarrage om Joao Rodrigues als laatste vluchter van een negen koppen tellende kopgroep terug te pakken.

Rodrigues en Nibali teruggepakt

Rodrigues terugpakken, dat lukte de Italiaan niet. Wel lukte het om solo de top van de beklimming te ronden én om het peloton stevig uit te dunnen in aanloop naar de laatste beklimming.

De poging van Nibali werd in de afdaling geneutraliseerd en niet veel later werd ook Rodrigues tot de orde geroepen. Dat allemaal door Deceuninck-Quick Step. Zij wilden Evenepoel in pole-position aan de voet van de Alto Malhão afzetten.

Peloton begint aan Alto Malhão

Evenepoel begon van voren aan de slotklim, ondanks dat BORA-hansgrohe de regie had overgenomen – en zelfs even een speldenprikje had uitgedeeld, maar zonder succes.

López scheidt kaf van het koren

Op de slotklim maakte Harold Tejada tempo voor Miguel Ángel López, die op anderhalf kilometer van de meet versnelde. De klassementsrenners zaten mee, maar Van der Poel was nergens te bekennen. Voor hem was zaterdag dus toch te zwaar.

López wint, Evenepoel blijft leider

Evenepoel schoof goed mee, maar had in de laatste kilometer geen reactie op eerst een aanval van Dan Martin en daarna van weer López. Zij zouden het uitmaken voor de ritzege. Van de twee aanvallers bleek López over de snelste pijl te beschikken: hij kwam solo over de finish. Evenepoel kwam vier seconden later binnen als derde. Precies genoeg om de leiderstrui te behouden.