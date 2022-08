López toont zich na schorsing in Ronde van Burgos: “Mis nog wat wedstrijdritme”

Miguel Ángel López reed in de Ronde van Burgos zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Giro d’Italia. De Colombiaan kampte in die laatste wedstrijd met een heupblessure, waarna Astana Qazaqstan hem in juli ook nog een schorste omdat hij genoemd werd in een dopingzaak. De Kazachse hief die schorsing echter weer op en in de Ronde van Burgos liet López zich bij zijn rentree alweer nadrukkelijk van voren zien.

López eindigde als derde in het eindklassement van de Spaanse rittenkoers, in de lastige slotrit werd hij tweede. “Het was mijn eerste wedstrijd na mijn lange pauze en ik kwam hier na een lange periode van herstel, nadat ik moest herstellen van mijn blessure uit de Ronde van Italië”, zegt de klimmer in een persbericht van Astana Qazaqstan. “Dus ik ben behoorlijk blij met mijn prestatie hier, want na zo’n lange periode mis ik nog steeds wat wedstrijdritme. Het is logisch dat ik het gevoel heb dat ik nog wat tijd nodig heb om in vorm te komen.”

“Ik hoopte op een goed resultaat in deze wedstrijd en vandaag deed ik mijn best om de rit te winnen en op het eindpodium te komen”, aldus López, die op de slotklim de debatten opende tussen de favorieten voor de eindzege. “Goed, ik won niet, maar ik stond op het eindpodium en ik won ook nog eens de bergtrui, dus deze week ziet er goed uit voor me.”

Schorsing

López werd in gebracht met de omstreden dokter Marco Maynar Mariño, die in opspraak is geraakt vanwege vermeende misdrijven van drugshandel en witwassen. Daarom werd de 28-jarige coureur in juli op het vliegveld van Madrid uit de rij gepikt door agenten die onderdeel zijn van de gerechtelijke politiedienst van de Guardia Civil. Hij zou in Spanje verboden medicijnen hebben vervoerd en overgedragen aan iemand die onderzocht wordt.

Astana Qazaqstan besloot zijn renner daarop voorlopig te schorsen “tot er duidelijkheid is in deze zaak.” De voorlopige schorsing van López is inmiddels echter alweer opgeheven wegens een gebrek aan bewijs van de Spaanse autoriteiten en de UCI. “Hierdoor was de ploeg niet in een positie om de schorsing te verlengen of de renner zijn contractuele rechten langer te ontzeggen”, klonk het in een statement van de Kazachse ploeg.