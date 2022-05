López hoopt roze trui nog langer vast te houden: “Maar ik denk ook aan ritwinst”

Juan Pedro López begint morgen, in de tiende etappe naar Jesi, aan zijn zesde dag in de roze trui. De Spanjaard van Trek-Segafredo gaat ook na de zware bergetappe naar Blockhaus aan de leiding en hoopt de roze trui zo lang mogelijk vast te houden. “Maar ik zit ook nog altijd met ritwinst in mijn hoofd”, vertelde hij op de tweede rustdag.

López zal er de komende dagen alles aan doen om de roze trui te behouden, ook al zijn de verschillen in het klassement vrij klein. De komende ritten zijn, op papier, echter niet al te lastig. “Ik had voor de start van de Giro nooit verwacht dat ik het roze mocht aantrekken. Ik kwam voor een ritzege, maar ga nu al zes dagen aan de leiding. Ik bekijk het echt dag per dag. Ik wil van elke dag, elke kilometer in het roze genieten.”

“Ik ben nog altijd dezelfde persoon”

De 24-jarige Spanjaard rijdt al dagen in een van de meest iconische truien in de wielersport, maar blijft bescheiden. “Ik ben nog altijd dezelfde persoon. Er is verder niks veranderd. Ik draag gewoon een andere trui dan mijn collega’s. Ik weet niet hoe ver ik kan komen. Of ik het podium kan halen? Geen idee. Als ik het haal, geweldig, maar ik ben ook blij als het niet lukt. Ik probeer gewoon het maximale eruit te halen”, aldus López, die stiekem nog hoopt op een etappezege.

“Ik wil het roze graag behouden, maar denk ook nog altijd aan een mogelijke ritzege. Ik ben nog op zoek naar mijn eerste profzege. Dat is echt een doel, in deze Giro of straks in een andere wedstrijd. De witte jongerentrui is ook iets om mee bezig te zijn, al moet ik het wel opnemen tegen João Almeida.”