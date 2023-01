López antwoordt met de pedalen: “Dit is een overwinning voor de fans”

Miguel Ángel López kwam de voorbije maanden vooral negatief in het nieuws, maar vrijdag liet de Colombiaanse klimmer zien dat hij nog altijd bijzonder hard bergop kan fietsen. De 28-jarige renner bezorgde zijn nieuwe ploeg Team Medellín-EPM de zege in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan.

López bleek op de slotklim, de Alto del Colorado, duidelijk de beste klimmer. De coureur trok meerdere keren ten aanval en wist zo zijn tegenstanders te versmachten. En nam zo ook sportieve revanche na een moeilijke periode: López werd namelijk ontslagen door Astana Qazaqstan omdat er nieuw bewijs tegen hem zou zijn in een dopingzaak.

In het flashinterview bleef de ritwinnaar echter rustig en liet hij zich niet verleiden tot pittige uitspraken. “Ik moet mijn ploeggenoten bedanken. We hebben vandaag goed samengewerkt. Het had vandaag ook een gevaarlijke dag kunnen zijn, maar we hebben erg attent gereden. Dit is een overwinning voor de fans en sponsoren. Ik moet ook mijn vrouw en kinderen bedanken.”

López maakte indruk op de flanken van de Alto del Colorado, maar begon toch niet met erg veel vertrouwen aan de slotklim. “Ik zat nog wat ver aan de voet. Ik liet de jongens echter wel op kop rijden om de koers hard te maken. Ik begon me gelukkig ook steeds beter te voelen.” In het klassement heeft López een voorsprong van exact een halve minuut op Filippo Ganna. In het weekend volgen nog twee relatief vlakke etappes.