Lonneke Uneken wint door valpartij ontsierde derde etappe Simac Ladies Tour

De derde etappe van de Simac Ladies Tour is geëindigd in de sprint van een klein groepje. In de straten van Weert was Lonneke Uneken (SD Worx) na ruim 125 kilometer als eerste aan de meet, voor Susanne Andersen en Pfeiffer Georgi van Team DSM. Een massale valpartij in de finale zorgde ervoor dat zes rensters gingen sprinten om de zege.

Na ruim een uur koers reed een kopgroep met veertien rensters weg, maar meer dan 20 seconden reed die groep niet weg. Het peloton bleef daardoor lange tijd compact. Daniek Hengeveld plaatste in de laatste dertig kilometer nog een aanval en zij kreeg de ruimte. De hardrijdster van GT Krush Tunap reed 18 seconden weg van het peloton.

Vijftien kilometer voor de finish werd Hengeveld weer ingerekend. Onder meer Jumbo-Visma, SD Worx en Trek-Segafredo meldden zich in de finale aan kop. Op de smalle wegen rondom Weert werd het peloton ruim vijf kilometer voor de meet opgeschrikt door een massale valpartij. Sprintster Lorena Wiebes ging, goed gepositioneerd, zelf onderuit aan de zijkant van de weg en nam een groot deel van het peloton mee.

Zestal strijdt om ritwinst

Slechts zes rensters bleven over aan kop: Chantal van den Broek-Blaak, Amy Pieters, Demi Vollering, Lonneke Uneken (allen SD Worx), Pfeiffer Georgi en Susanne Andersen (Team DSM). Het viertal van SD Worx speelde het overtal goed uit. Uneken kwam als eerste uit de laatste bocht en hield vervolgens stand in de sprint, waardoor zij de ritzege op haar naam mocht schrijven.

Op veertien seconden achterstand kwamen Marta Bastianelli en Marianne Vos gezamenlijk over de finish. Daarachter was het verschil met de eerstvolgende groep 29 seconden, met daarin ook leidster Marlen Reusser. Van den Broek-Blaak was vooraan de best geplaatste en komt zo dichterbij de Zwitserse, die wel de leiding behoudt.

De Simac Ladies Tour (2.WWT) gaat zaterdag verder met een rit van Geleen naar Sweikhuizen. Zondag is de slotrit met start en finish in Arnhem.