Longo Borghini wint titanenstrijd in Giro Donne, Van Vleuten doet weer goede zaken

Annemiek van Vleuten heeft opnieuw uitstekende zaken gedaan in de Giro d’Italia Donne. De Nederlandse moest na een attractieve finale in een sprint weliswaar haar meerdere erkennen in Elisa Longo Borghini, maar Van Vleuten pakte wel weer tijd op aardig wat concurrentes.

In de vierde etappe van Fidenza naar Borgo Val di Toro stond de Taro-rivier centraal. Op de hellingen aan weerszijden van de stroom van deze rivier moest er geklommen worden, al moest dit voor doorgewinterde profs geen problemen opleveren. Met de beklimming naar het kasteel van Bardi, de Passo di Montevacà en de klim naar Strela volgden er onderweg wel drie hindernissen, maar een sprint met een gereduceerd peloton was zeker een van de mogelijke scenario’s. Of wist een sterke renster de plannen van de sprinters toch te dwarsbomen?

Nederlandse Ilse Pluimers in de vroege vlucht

Drie rensters wilden een sprint ontlopen en kozen dan ook voor de aanval. De Nederlandse Ilse Pluimers (AG Insurance-Soudal Quick-Step), de Italiaanse Silvia Zanardi (Bepink) en de Deense oud-wereldkampioene Amalie Dideriksen (Uno-X) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van iets minder dan twee minuten. Met deze drie koploopsters trokken we naar de eerste klim van de dag naar Bardi. Op deze helling zagen we weer wat beweging in het peloton, en gingen drie rensters in de tegenaanval.

Nina Buijsman (Human Powered Health), Carmela Cipriani (Isolmant-Premac-Vittoria) en Angela Oro (Team Mendelspeck) probeerden een succesvolle tegenaanval op poten te zetten, maar deze poging was geen lang leven beschoren en dus werden Buijsman en co al snel weer bij de lurven gegrepen. Intussen zagen we van voren een serieuze schifting. Pluimers bleek in de kopgroep over de sterkste benen te beschikken en liet haar Italiaanse metgezellen dan ook ter plaatse. De Nederlandse begon zo aan een ambitieuze solo.

Van Vleuten komt ten val, maar kan weg vervolgen

De 21-jarige Pluimers begon met een voorsprong van anderhalve minuut aan de laatste veertig kilometer. In het peloton nam de nervositeit inmiddels zichtbaar toe en dit leidde tot een valpartij van… Annemiek van Vleuten. De rozetruidrager ging op een knullige manier onderuit op de Passo di Montevacà, maar kwam met de schrik vrij. Van Vleuten kon al vrij snel weer haar plaatsnemen innemen in het peloton. Het bleef echter onrustig, ook al omdat meerdere toppers probeerden weg te springen uit het peloton.

Zo kozen Fem van Empel, Neve Bradbury en Pauliena Rooijakkers voor de aanval, maar het was Veronica Ewers die met succes de oversteek wist te maken naar eenzame vluchter Pluimers. De Amerikaanse hardrijdster van EF Education-TIBCO-SVB wist de moegestreden Nederlandse al snel van zich af te schudden, en deed zo een gooi naar de dagoverwinning. Ewers kreeg op de laatste klim van de dag, de klim naar Strela (5 km aan 3,3%), echter het gezelschap van twee (andere) kleppers.

Van Vleuten trekt door, driestrijd om de overwinning

Het was niemand minder dan Van Vleuten die besloot om haar duivels te ontbinden richting Strela. Er bleek slechts één renster in staat om aan te haken: Elisa Longo Borghini. Van Vleuten en Longo Borghini reden in geen tijd naar Ewers en met deze drie rensters denderden we vervolgens naar de finish in Borgo Val di Taro. In de achtervolgende groep probeerden de vrouwen van SD Worx en Team DSM nog wel de bakens te verzetten, maar het verschil met de drie koploopsters liep alsmaar op.

De winnaar zat overduidelijk vooraan. Van Vleuten, Ewers en Longo Borghini draaiden aanvankelijk wel goed rond, maar in de laatste kilometers werd er toch vooral naar elkaar gekeken. Longo Borghini was op papier misschien wel de snelste en dit bleek ook wel in de sprint. De Italiaanse wist de aanzet van Van Vleuten op te vangen en hield vervolgens de opkomende Ewers van zich af. De 31-jarige renster van Lidl-Trek boekte zo haar tweede ritzege in de Giro d’Italia, nadat ze in 2020 ook al eens een etappe wist te winnen.

Van Vleuten moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats in de daguitslag, maar deed wel weer goede zaken met het oog op de eindzege. De kopvrouw van Movistar heeft, met nog vijf etappes te gaan, de beste papieren om de ronde te winnen.