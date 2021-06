Longo Borghini, Reusser, Vas en Majerus slaan nationale dubbelslag

Na de nationale tijdrittitel hebben Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Marlen Reusser (Alé BTC Ljubljana), Blanka Kata Vas (SD Worx) en Christine Majerus (SD Worx) ook de overwinning gegrepen op het nationaal kampioenschap op de weg.

Voor Elisa Longo Borghini is het de derde keer dat ze de felbegeerde nationale dubbel realiseert. In 2017 flikte ze dit kunstje voor het eerst en vorig jaar pakte ze de dubbel voor de tweede keer. Ex-wereldkampioene Tatiana Guderzo reed naar een tweede plaats, terwijl Ilaria Sanguineti het brons veroverde.

In Luxemburg kende Christine Majerus zoals verwacht nauwelijks tegenstand. Een paar dagen na haar vijftiende opeenvolgende zege op het nationaal kampioenschap tijdrijden veroverde de renster van SD Worx alweer voor het twaalfde jaar op rij de wegtitel. In het veldrijden kroonde ze zich van 2010 tot 2020 ook elk jaar tot Luxemburgs kampioene, waardoor ze uitkomt op het indrukwekkende totaal van 37 nationale truitjes bij de elite-rensters.

In Hongarije maakte de torenhoge favoriete het eveneens waar. Een paar dagen na haar overtuigende overwinning in de tijdrit (ze won met bijna twee minuten voorsprong) was er nu de overwinning in de wegrit. Barbara Benko en Zsofia Szabo mochten mee op het podium, maar de hoogste eer was voor Vas.

Reusser, een van de schaduwfavorieten voor de olympische tijdrit, snoepte de Zwitserse kampioenstrui af van Elise Chabbey. Reusser kwam solo als eerste over de meet, met meer dan een minuut voorsprong op Chabbey. Naomi Rüegg veroverde het brons.