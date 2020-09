Loic Vliegen wint Tour du Doubs, Jan Maas zesde zondag 6 september 2020 om 17:05

Loic Vliegen heeft Circus-Wanty Gobert de overwinning bezorgd in de Tour du Doubs. De sterke Waal was na een heuvelachtige koers van 200 kilometer de beste. Biniam Girmay van Nippo-Delko One Provence eindigde als tweede in Pontarlier, de derde plaats was voor Aurélien Paret-Peintre (AG2R La Mondiale).

De beste Nederlander in de uitslag was Jan Maas van Leopard. Hij eindigde als zesde. Met Jordi Warlop (Sport Vlaanderen-Baloise) op de achtste plaats eindigde er nog een Belg in de top-10.

Op de erelijst van de Tour du Doubs (UCI 1.1) is Vliegen de opvolger van Stefan Küng.