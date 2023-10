dinsdag 10 oktober 2023 om 14:47

Loïc Vliegen verruilt Intermarché-Circus-Wanty voor Bingoal WB

Loïc Vliegen zal ook volgend jaar uitkomen voor een Belgische ploeg, maar niet meer voor Intermarché-Circus-Wanty. De 29-jarige wielrenner heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij Bingoal WB.

Vliegen begon zijn profcarrière in 2016 in dienst van de inmiddels verdwenen formatie BMC en komt sinds 2019 uit voor Intermarché-Circus-Wanty. Vliegen boekte in dienst van zijn (nu nog) huidige werkgever zijn eerste drie profoverwinningen. In 2019 won hij een rit en het eindklassement in de Tour de Wallonie en één jaar later was hij de beste in de Franse eendagskoers Tour du Doubs.

Vliegen wacht nu inmiddels al ruim drie jaar op een nieuwe zege, maar reed dit jaar nog wel naar ereplaatsen in de Vuelta a Murcia (8e) en Dwars door het Hageland (6e). Ook was hij afgelopen seizoen nog zestiende in de Tour de Wallonie en 21ste in de Baloise Belgium Tour.

Sportieve revanche

“Ik heb een heel goed gesprek gehad met Christophe Brandt (de teammanager van Bingoal WB, red.) en ik vind het een erg mooi project”, laat Vliegen weten in een persbericht. “Ik waardeer het vertrouwen en dat is ook wat ik zoek, na een lastig seizoen. Ik had begin dit jaar last van een coronabesmetting en dat heeft toch drie maanden geduurd. Ik keerde daarna weer terug op een goed niveau, maar kreeg vervolgens last van mijn allergieën.”

Voor Vliegen was 2023 dus een teleurstellend en frustrerend seizoen en dus staat 2024 in het teken van sportieve revanche. “Ik zal bij mijn nieuwe ploeg koersen als een soort wegkapitein, maar mag af en toe ook mijn eigen ding doen. Ik hoop nu eerst vooral een goede winter te draaien, om zo goed te kunnen presteren in het klassieke voorjaar.”

Zesde aanwinst

Vliegen is alweer de zesde aanwinst van Bingoal WB voor 2024. Eerder wist het team zich al te versterken met Jelle Vermoote, Giacomo Villa, Davide Persico, Luca De Meester en Tom Portsmouth. Die laatste twee komen over van de opleidingsploeg van Bingoal WB.