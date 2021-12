Logan Owen nog altijd op zoek naar ploeg: “Er is niet veel interesse”

Het contract van Logan Owen werd na een jaar met blessures en pech niet verlengd door EF Education-Nippo. De 26-jarige Amerikaan is zelf gaan aankloppen bij veel ploegen, maar hij heeft nog geen succes gehad. “Ik me zelf aangeboden bij veel teams, zelfs ProContinentale en continentale teams. Er was niet veel interesse”, vertelde hij aan Cyclingnews.

Logan Owen is geen onbekende naam voor diegenen die het wielrennen ook volgen in de jeugdcategorieën. Owen won namelijk vijf jaar geleden Luik-Bastenaken-Luik voor de U23. Hij werd beloond met een contract bij EF Education-Nippo, waar hij Tejay van Garderen hielp naar de tweede plaats in het Critérium du Dauphiné in 2019. Nadien sukkelde Owen met blessures en kende hij veel pech door onder meer een coronabesmetting.

Nadat zijn contract niet werd verlengd, besloot de Amerikaan om zelf naar verschillende ploegen te stappen. Zo ging hij onder anderen aankloppen bij Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty-Gobert en Rally. “Ik heb geprobeerd om bij zo veel mogelijk teams mezelf aan te bieden, maar er was niet veel interesse. Dat is echt jammer. Wanneer ik ging aankloppen bij teams van een lager niveau, was ik al te laat.”

Owen heeft nu wel contact met Qhubeka NextHash, maar die gesprekken lopen ook niet van een leien dakje. “Ik weet niet wat er daar aan het gebeuren is. Het is misschien een optie, maar ik weet het niet goed”, aldus de Amerikaan. Eventueel ziet hij het veldrijden als laatste optie om toch verder te kunnen. “Ik zou heel graag blijven fietsen, dus ik houd mijn opties open. Ik heb veldrijden altijd leuker gevonden dan wegwielrennen.”