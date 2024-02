donderdag 8 februari 2024 om 09:23

Logan Currie en Kim Cadzow veroveren Nieuw-Zeelandse tijdrittitels

Logan Currie en Kim Cadzow mogen zich een jaar lang de beste tijdrijders van Nieuw-Zeeland noemen. Currie rekende in de tijdrit voor elitemannen af met Aaron Gate en Laurence Pithie, Cadzow won bij de elitevrouwen dan weer voor Mikayla Harvey en Kate McCarthy.

De beste tijdrijders van Nieuw-Zeeland verzamelden zich donderdag in havenstad Timaru voor de nationale kampioenschappen tijdrijden. Bij de elitemannen stonden meerdere profs aan de start. Zij kregen een bij momenten behoorlijk geaccidenteerd tijdritparcours van 37,4 kilometer voor de wielen geschoven. Het bleek spek voor de bek van Currie, die bij de jeugd ook al te boek stond als een goede tijdrijder.

De 22-jarige renner, die sinds dit jaar uitkomt voor Lotto Dstny, reed met een gemiddelde van 46,588 kilometer per uur over het parcours en kwam aan de finish tot een eindtijd van 48:10. Currie bleek exact vijftien tellen sneller dan zijn voormalige ploeggenoot Aaron Gate, die tegenwoordig koerst voor Burgos-BH. Groupama-FDJ-renner Laurence Pithie, een van de revelaties van de voorbije wielerweken, eindigde als derde.

Cadzow veel te sterk voor de concurrentie

Bij de elitevrouwen ging de titel – zoals eerder aangegeven – naar Kim Cadzow. Van enige spanning was overigens geen sprake De eveneens 22-jarige renster van EF Education-Cannondale, die vorig jaar nog uitkwam voor (toen nog) Jumbo-Visma, bleek een klasse apart. Cadzow wist de nummer twee in de daguitslag – Mikayla Harvey – over een afstand van 24 kilometer een tijdverslies van twee minuten aan te smeren. Kate McCarthy werd derde.