Loes Gunnewijk drie jaar langer bondscoach Nederlandse vrouwen

Loes Gunnewijk (40) heeft haar contract als bondscoach van de Nederlandse vrouwen met drie jaar verlengd. Ze blijft die functie uitoefenen tot eind 2024. Dat bevestigt KNWU-directeur Thorwald Veneberg tegenover het AD. “Het contract lag er al voor de Olympische Spelen”, zegt Veneberg.

Oud-wielrenster Gunnewijk is sinds twee jaar bondscoach van de vrouwenploeg bij de elites, beloftes en juniores. Onder haar leiding werden Amy Pieters (2019), Annemiek van Vleuten (2020) en Ellen van Dijk (2021) Europees kampioene op de weg. Daarnaast veroverden Van Vleuten (2019) en Anna van der Breggen (2020) WK-titels op de weg. Komende zaterdag zijn alle ogen in de wegwedstrijd van het WK in België opnieuw op de oranje ploeg van Gunnewijk gericht.

De recente Olympische Spelen kleven ook aan Gunnewijk. Door miscommunicatie binnen de Nederlandse ploeg was er onduidelijkheid over de kopgroep die vooruit reed. Annemiek van Vleuten dacht goud te veroveren in Tokio, maar zij wist niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer nog vooruit reed. Gunnewijk bevestigde na afloop de miscommunicatie.

‘Niemand is onfeilbaar’

KNWU-directeur Veneberg geeft aan dat de contractverlenging voor Tokio al besproken was. “Er werd gesuggereerd dat Loes niet aan zou kunnen blijven, maar voor ons is dat geen item geweest. Het is zaak dat goed te evalueren, maar op basis van één wedstrijd een beslissing nemen, dat is niet onze stijl. Niemand is onfeilbaar. Het is vooral belangrijk er lessen van te leren”, aldus Veneberg tegen het AD.

“Bondscoach van de Nederlandse vrouwen is een zeer uitdagende baan”, gaat hij verder. “Coachen is echt een vak en op dit hoogste niveau komt daar nog een extra stap bij. Als we op basis hiervan afscheid zouden nemen, dan begin je feitelijk weer opnieuw. Bij de KNWU zijn we voorstander van meer vrouwelijke coaches in het wielrennen, dan moeten we die ook opleiden.”