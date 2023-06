Loana Lecomte zegeviert in Wereldbeker Lenzerheide, Anne Terpstra knap tweede

Loana Lecomte heeft de Wereldbeker cross-country in het Zwitserse Lenzerheide op haar naam geschreven. De jonge Française bleek duidelijk de beste en versloeg Nederlands kampioene Anne Terpstra en de Zwitserse Alessandra Keller.

Vrijdag streden de beste mountainbikers van de wereld al tegen elkaar in de Shorttrack-wedstrijden. Vandaag was het in Lenzerheide, Zwitserland, tijd voor het hoofdgerecht: de cross-country-wedstrijden. Bij de vrouwen was het uitkijken naar onder meer Shorttrack-winnares Jenny Rissveds, wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, Alessandra Keller, Loana Lecomte en de Nederlandse kanshebsters Puck Pieterse en Anne Terpstra.

Eerste schifting

De beste start was echter voor Sina Frei. De Zwitserse zette de toon in de openingsfase, al hadden de meeste toppers hun start niet gemist. Ferrand-Prévot kende van de grote namen misschien wel de minste start, maar het was in de aanloopronde nog vooral een kwestie van aftasten. Bij het opdraaien van de normale omloop zagen we nog tien rensters in de eerste groep. Toppers als Lecomte, Pieterse, Ferrand-Prévot, Terpstra en Rissveds wisten de eerste schifting te overleven.

In de tweede ronde kwam het meeste initiatief van Lecomte. De jonge Française voelde zich overduidelijk goed en reed dan ook met vertrouwen rond, maar Lecomte liet zeker nog niet het achterste van haar tong zien. Toch zorgde het kopwerk van Lecomte er wel voor dat de voorste groep werd uitgedund. Met Lecomte, Ferrand-Prévot, Keller, Pieterse en Terpstra leken er in derde ronde nog vijf rensters in aanmerking te komen voor de overwinning.

Pieterse ziet af, Lecomte wint

Leek, want in de vierde ronde trapte Pieterse op haar adem. De jonge Nederlandse, die vorige maand nog met verve de Wereldbeker in Nove Mesto wist te winnen, bleek niet bij machte om het tempo van haar vier concurrentes te volgen. Pieterse moest even wat gas terugnemen, al hield ze de kopgroep wel in het vizier. Pieterse zag de kop van de koers echter nooit meer terug, al zeker niet na een zoveelste versnelling van Lecomte. De Française kende duidelijk een superdag en nam de koers resoluut in handen.

De 23-jarige Lecomte wist haar tegenstanders in de zesde en laatste ronde één voor één te versmachten. Keller moest als eerste kleur bekennen en ook voor Terpstra ging het op een gegeven moment te snel. Ferrand-Prévot wist iets langer haar wagonnetje aan te haken, maar moest in de slotronde toch ook haar meerdere erkennen in haar jongere landgenote. Lecomte was los en soleerde vervolgens op knappe wijze naar haar eerste wereldbekerzege van het seizoen.

Terpstra wist in de slotfase nog Ferrand-Prévot te passeren en reed naar een knappe tweede plaats. Ferrand-Prévot had zich toch wat vergaloppeerd, werd zelfs nog voorbijgereden door Keller en moest zo genoegen nemen met een vierde plek.

UCI MTB World Series 2023

Cross-country vrouwen, Lenzerheide

1. Loana Lecomte

2. Anne Terpstra

3. Alessandra Keller