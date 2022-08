Loana Lecomte profiteert optimaal van pech Ferrand-Prévot en wint EK mountainbike

Loana Lecomte heeft in München de EK-titel in het mountainbike gewonnen. De Française moest aanvankelijk haar landgenote Pauline Ferrand-Prévot voor zich dulden, maar die kreeg nog in de eerste helft van de wedstrijd pech en werd zo teruggeworpen. De Nederlandse Anne Terpstra reed naar de bronzen medaille.

Het EK cross-country werd verreden in het Olympiapark van München. Het parcours bestond uit een startloop van 900 meter en een omloop van 4,2 kilometer, die door de vrouwen zeven keer moest worden afgelegd. Door de regen lag de route er nat bij en de wedstrijdorganisatie had de lange aflopende rockgarden uit veiligheid geschrapt. Tussen de paraplu’s van het publiek werd de wedstrijd om twaalf uur op gang gebracht.

De openingsfase was voor Loana Lecomte en Pauline Ferrand-Prévot, die mocht gaan proberen haar Europese titels van 2020 en 2021 te verdedigen. De Franse rensters hadden al in de eerste omloop de rest op achterstand gezet, terwijl het deelnemersveld snel uit elkaar viel. In de tweede rondgang zette Ferrand-Prévot haar jongere landgenote onder druk op de oplopende stroken en forceerde zo een gaatje.

De drievoudige wereldkampioene was ontketend en had aan het eind van de tweede ronde al een voorsprong van meer dan tien seconden. De kloof met Lecomte en de rest werd daarna almaar groter en de wedstrijd leek al in de eerste helft in een plooi te vallen. Plots stond Ferrand-Prévot naast haar fiets; ze had een probleem met haar versnellingsapparaat, dat niet meteen kon worden opgelost.

Lecomte krijgt koppositie in de schoot geworpen

Haar voorsprong smolt als sneeuw voor de zon en Lecomte kon haar stilgevallen landgenote even later voorbijsteken. Ferrand-Prévot kon haar fiets zelf weer aan de praat krijgen en ging verder op de tweede plaats, maar keek bij het ingaan van de vierde ronde al aan tegen een achterstand van ruim vijftig seconden. Achter haar reed de Zwitserse Jolanda Neff op de derde plaats rond, terwijl de Nederlandse Anne Terpstra daar weer achter langzaam maar zeker op stoom kwam.

Terpstra sloot aan het eind van de vierde ronde aan bij olympisch kampioene Neff om de strijd om het podium aan te gaan; de afgelopen twee jaar keerde de Nederlandse al met een zilveren plak naar huis na het EK. Aan het eind van de vijfde ronde zette Terpstra Neff serieus onder druk om zo haar tegenstreefster af te schudden. Toen ze eenmaal een gat had, nam ze snel afstand. Stevig op de derde plaats begon ze aan de laatste twee rondes.

Lecomte reed ondertussen soeverein aan de leiding en kon haar royale voorsprong op Ferrand-Prévot vasthouden. De 23-jarige Française begon met ruim veertig seconden voorsprong aan de zevende en laatste ronde. Daarin kwam ze niet meer in de moeilijkheden en werd zo de nieuwe Europese kampioene. Op 37 seconden kwam Ferrand-Prévot als tweede over de finish. Terpstra reed naar de derde positie.

EK mountainbike cross-country

Uitslag vrouwen

Loana Lecomte

Pauline Ferrand-Prévot

Anne Terpstra

4. Jolanda Neff

5. Caroline Bohé

6. Alessandra Keller

7. Sina Frei

8. Malene Degn

9. Linda Indergand

10. Martina Berta