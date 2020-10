Lizzie Deignan na winst in Luik: “Ik heb gekoerst op instinct” zondag 4 oktober 2020 om 12:56

Lizzie Deignan won al enkele mooie wedstrijden na haar zwangerschap, maar vandaag boekte ze een monumentale zege in de straten van Luik. De Britse mag zich na een geslaagde solo winnares noemen van Luik-Bastenaken-Luik. “Ik heb lang gewacht op een dergelijke zege”, zo laat ze weten in het flashinterview.

De 31-jarige Deignan werd drie jaar geleden al eens tweede tijdens de allereerste editie van Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen, maar vandaag kwam ze dus als eerste over de streep. “Het is speciaal om een klassieker te winnen. Het is mijn eerste echt grote zege sinds mijn zwangerschap. Ik heb hier lang op gewacht.”

Deignan kende een begenadigde dag en reed op de Col de la Redoute weg uit een kopgroep. “Het mooiste is dat we bij Trek-Segafredo mogen koersen op instinct. We hoeven niet bang te zijn om te falen. Ik besloot, gezien de aanwezigheid van toppers als Annemiek van Vleuten, om te anticiperen. Ik heb vandaag op instinct gekoerst.”

In de finale moest Deignan nog alles uit de kast halen om de opkomende Grace Brown van zich af te houden. “Ik heb in de finale geprobeerd om nog te jagen op de motor, dat is mentaal makkelijker vol te houden. Ik wist dat zij in het voordeel was bij een eventuele hergroepering.” De wereldkampioene van Richmond (2015) wist uiteindelijk uit de greep te blijven van Brown.

Grace Brown: “Heel erg blij met eerste podium op WorldTour-niveau”

Grace Brown moest na een sterke slotfase dus genoegen nemen met een tweede plaats. “Deignan viel aan op La Redoute en wist een gat te slaan. Ik ging vervolgens op de laatste klim en hoopte nog de oversteek te maken. Dat lukte uiteindelijk niet”, is haar reactie na afloop.

“Ik weet dat ik een betere tijdrijder ben dan Lizzie, maar het was lastig om het verschil nog goed te maken. Het ging in de finale grotendeels bergaf, dan moet je echt heel veel power ontwikkelen. Ik heb wel een beetje gemengde gevoelens, maar ik ben toch wel heel erg blij met mijn eerste podium op WorldTour-niveau.”