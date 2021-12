Lizzie Deignan: “Er is ruimte voor meer dan één leider”

Lizzie Deignan kijkt er naar uit om in 2022 afwisselend kopvrouw en knecht te zijn. Met Ellen van Dijk, Elisa Longo Borghini en Deignan zelf heeft Trek-Segafredo ook komend seizoen namelijk meerdere kopstukken en dan is er ook nog kersvers wereldkampioene en sprinttalent Elisa Balsamo. Volgens de winnares van de eerste Parijs-Roubaix is dat geen probleem. “Er is ruimte voor meer dan één leider”, vertelt ze aan Cyclingnews.

Deignan, die aan haar vierde seizoen bij Trek-Segafredo begint, vindt het niet erg om niet altijd voor eigen kansen te rijden. “Naar een wedstrijd gaan, daar werk kunnen verrichten voor een ploeggenote en jezelf gewoon volledig leegrijden, geeft echt een voldaan gevoel”, legt de Britse renster uit. “Je hebt niet de angst om te falen, omdat de druk om te winnen niet op je schouders ligt.”

In een team met zoveel toppers is het volgens Deignan wel van belang dat er goed gecommuniceerd wordt. “Je moet gewoon volledig eerlijk tegen elkaar zijn. Het is prima om dezelfde doelen te hebben, maar iedereen moet dat dan wel op tijd aangeven, zodat er geen geheime agenda’s zijn en er geen onverwachte dingen gebeuren”, zegt de 32-jarige renster.

Amstel Gold Race

Wat haar eigen doelen betreft, richt ze zich komend seizoen vooral op de Ardense klassiekers, en dan met name de Amstel Gold Race. “Ik heb de Amstel nog steeds niet gewonnen, dus het zou mooi zijn als ik die af kan strepen”, zegt ze over de Nederlandse koers.

Deignan zit ook in de voorlopige selectie van Trek-Segafredo voor de Tour de France voor vrouwen, maar wat haar rol daar precies zal zijn, weet ze nog niet. “Ik wil graag weten wat het team wil voordat ik zeg ‘de Tour de France is een groot doel’, want misschien is het ook een groot doel voor Elisa en Ellen, en moet ik in dienst rijden.”