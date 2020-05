Live wielrennen op Noorse tv: Leknessund verslaat Foss in korte tijdrit woensdag 20 mei 2020 om 22:30

In Noorwegen was woensdagavond weer live wielrennen op tv: toptalent Andres Leknessund wist in een korte klimtijdrit de winst te grijpen. In de Klatrekongen, vrij vertaald de ‘klimkoning’, was Leknessund ruim twintig seconden sneller dan Tobias Foss van Jumbo-Visma.

In coronatijden is wielrennen in peloton al bijna twee maanden niet toegestaan. Deze week wordt weer een nationale koers in Vietnam verreden, maar in Europa blijft het wachten tot eind juli of zelfs augustus. In Noorwegen hebben ze toch een wedstrijdelement bedacht, namelijk een tijdrit. Individueel rijden is namelijk ‘gewoon’ toegestaan.

En het deelnemersveld was alles behalve slecht. De nodige WorldTour-renners stonden aan de start van Klatrekongen, een tijdrit van 4,1 kilometer op de klim naar Krokkleiva (even ten noordwesten van Oslo). Het was echter Leknessund van het continentale Uno-X die met een tijd van 10 minuten en 12 seconden won. De toekomstig renner van Team Sunweb versloeg daarmee Foss. Ådne Holter van Joker werd op 34 seconden derde.

Voor Lotto Soudal-renner Carl Fredrik Hagen was de vijfde plek weggelegd op 39 seconden achterstand. Edvald Boasson Hagen en Rasmus Tiller, beiden van Team NTT, werden zesde en zevende. De niet-UCI-wedstrijd werd live op TV2 Sport uitgezonden.