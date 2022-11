Liv Racing Xstra zet met nieuwe samenwerking in op talentontwikkeling

Liv Racing Xstra is een samenwerking aangegaan met JEGG-DJR Academy, een wielervereniging uit Oosterhout. Met die nieuwe samenwerking, waarbij JEGG-DJR zal fungeren als satellietvereniging, wil de Nederlandse profploeg verder ontwikkelen en inzetten op talent.

Ploegleider van Liv Racing Xstra, Wim Stroetinga, geeft meer uitleg bij de overeenkomst. “De wielersport heeft al meermaals de vruchten geplukt van JEGG-DJR. Wij willen nu door kennisdeling de begeleidingsstructuur van onze ploeg naar een nog hoger niveau tillen. […] Het uiteindelijke doel is om wielertalent nog beter tot wasdom te laten komen en al vroegtijdig bij ons op de radar te krijgen”, aldus Stroetinga.

Teammanager Eric van den Boom geeft ook aan dat het belangrijk is om te blijven evolueren. “Het is van groot belang dat we de basis van ons team blijven versterken, op die manier zal de absolute top breder worden.”

Thalita de Jong is een van de rensters die de kleuren van JEGG-DJR al verdedigde. De Nederlandse renster reed de eerste helft van 2022 in die kleuren, voordat ze definitief verkaste naar Liv Racing Xstra.