vrijdag 12 januari 2024 om 15:27

Lisa van Belle vervangt geblesseerde Maike van der Duin in EK koppelkoers

De Nederlandse vervanger voor Maike van der Duin in het Europees kampioenschap koppelkoers is bekend. De keuze van bondscoach Nick Stöpler is gevallen op de 19-jarige Lisa van Belle.

Van Belle, die uitkomt voor het Belgische Proximus-Cyclis-Alphamotorhomes CT, kwam gisteren nog op het EK in Apeldoorn in actie in de scratch. Daarin besloot ze de wedstrijd op plaats twaalf.

Oorspronkelijk zou Maike van der Duin aan de zijde van Marit Raaijmakers aantreden, maar zij heeft tijdens een trainingskamp met haar ploeg Canyon-SRAM haar kuitbeen en scheenbeen gebroken bij een valpartij. Zij is enkele maanden buiten strijd.

De koppelkoers staat zondag 14 januari gepland, op de slotdag van het EK baanwielrennen in Apeldoorn. De vrouwen beginnen eraan om 16.00 uur.