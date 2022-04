Lisa Brennauer mist Parijs-Roubaix vanwege coronabesmetting

Een flinke aderlating voor Ceratizit-WNT Pro Cycling in aanloop naar Parijs-Roubaix: de Duitse formatie kan zaterdag niet rekenen op Lisa Brennauer. De ervaren hardrijdster uit Duitsland, vorig jaar vierde in de ‘Hel van het Noorden’, is besmet met het coronavirus.

Het gaat inmiddels de goede kant op met Brennauer, maar Parijs-Roubaix komt nog te vroeg. De 33-jarige renster, die dit jaar nog maar twee koersdagen in de benen heeft, eindigde vorig jaar als vierde in de allereerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Brennauer moest alleen winnares Lizzie Deignan, Marianne Vos en Elisa Longo Borghini laten voorgaan.

Brennauer moest ook al passen voor de Amstel Gold Race van afgelopen zondag. Ze werd daarvoor 71ste in Gent-Wevelgem en 26ste in de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar kende ze nog een uitstekend seizoen met twee Duitse titels, diverse ereplaatsen in klassiekers en de wereldtitel in de Mixed Team Relay.