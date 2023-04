Lippert blij met tweede plaats: “Trots op de manier waarop we hebben gereden”

Movistar eindigde vandaag met twee rensters in de top-10 van de Waalse Pijl voor vrouwen. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten kwam als zevende over de streep, maar de beste Movistar-renster was Liane Lippert op plek twee.

De Duits kampioene moest op de Muur van Hoei alleen haar meerdere erkennen in een ongenaakbare Demi Vollering, maar kon na afloop wel leven met een tweede plaats. “Tweede is een goed resultaat. Ik ben vooral heel erg trots op hoe we als ploeg hebben gereden. We wilden vandaag voor een andere koersdynamiek zorgen. Het plan was om SD Worx onder druk te zetten”, laat Lippert weten aan Eurosport.

En dus viel Van Vleuten al aan op de voorlaatste keer Muur van Hoei. “We besloten met Annemiek de koers wat vroeger te openen”, aldus Lippert. “Dit pakte goed uit, aangezien SD Worx energie moest verspillen om weer terug te komen. We gingen vandaag voor de zege, maar tweede worden achter Vollering is een goed resultaat. Ze is momenteel een van de beste rensters ter wereld.”

Lees ook: Met overmacht! Indrukwekkende Demi Vollering zegeviert ook in Waalse Pijl

Verhoudingen voor LBL

Lippert komt zondag weer in actie in Luik-Bastenaken-Luik. Is de Duitse na haar tweede plek op de Muur van Hoei nu de absolute kopvrouw van Movistar? “Nee, in Luik is het nog beter als je twee kaarten hebt om mee te spelen”, doelt ze op Van Vleuten, die vorig jaar nog de sterkste was in La Doyenne. “We vormen een goed duo en het loopt gesmeerd.”