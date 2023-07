Lipowitz klopt Hagenes in Ronde van Tsjechië en slaat dubbelslag

Florian Lipowitz heeft de tweede rit van de Ronde van Tsjechië gewonnen. De renner van BORA-hansgrohe bleef Per Strand Hagenes en Anders Halland Johannessen voor op een lastige slotklim. Lipowitz, die voor het eerst in zijn profcarrière zegevierde, is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Op dag twee in Tsjechië stond er meteen een bergetappe op het menu. Onderweg ging het continu op en neer en moest er de slotklim, eentje van eerste categorie, al een eerste keer beklommen worden, maar alles stond in teken van de laatste beklimming naar naar Pustevny.

Vooraleer de renners aan de voet van die klim kwamen, moest er 156 kilometer afgelegd worden. Die kilometers werden gekleurd door een vroege vlucht van vier. De Belg Ruben Apers (Flanders-Baloise), Toby Perry (EF Education-Nippo Development), Matus Stocek (ATT Investments) en Matej Zahalka (Elkov-Kasper) kregen heel wat ruimte van het peloton. Het viertal had op een gegeven moment zelfs zeven minuten voorsprong.

Opgave van leider Einhorn

Die zeven minuten stonden echter niet lang op de teller. Onder meer BORA-hansgrohe nam het initiatief en daardoor zagen de vluchters hun voorgift steeds kleiner worden. Ondertussen kwam er ook slecht nieuws uit het kamp van van Israel-Premier Tech. Winnaar van de eerste rit en dus ook leider Itamar Einhorn was namelijk ten val gekomen en kon niet meer verder. De Israëliër werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Aan de voet van de tweede en laatste beklimming van de Pustevny hadden de leiders nog een goede halve minuut over. Zodoende was het duidelijk dat de winnaar in het peloton zat. Een eerste aanval kwam er van Per Strand Hagenes en Florian Lipowitz. De twee sloegen meteen een gat en reden al snel een twintigtal seconden voor het peloton uit.

Dubbelslag voor Lipowitz

Uiteindelijk toonde de 22-jarige Lipowitz zich de sterkste op de Pustevny. Hagenes moest lossen en kwam twee tellen na de Duitser over de streep. Anders Halland Johannessen legde beslag op plek drie. Verder zagen we met Elias Maris (zesde) en Kamiel Bonneu (negende) nog twee belgen in de top-10. Jumbo-Visma zag naast Hagenes ook nog Johannes Staune-Mittet (zevende) en Michel Hessmann (tiende) een goede beklimming rijden.

Voor Lipowitz is het zijn eerste overwinning als profrenner. Door zijn zege is de renner van BORA-hansgrohe ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.