Taminiaux wint vierde rit Vierdaagse van Duinkerke, Siskevicius leider

De vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke is vrijdag gewonnen door Lionel Taminiaux. De Belg van Alpecin-Fenix was na bijna 175 kilometer nipt sneller dan Stanislaw Aniolkowski van Bingoal Pauwels Sauces WB. Gerben Thijssen eindigde als derde. Evaldas Siskevicius neemt door de bonificatieseconden onderweg de leiderstrui over van Arvid de Kleijn.

Met Arvid de Kleijn in de leiderstrui ging de etappe naar Aire-sur-la-Lys van start. De sprinter van Human Powered Health kreeg de trui donderdag in de schoot geworpen, nadat leider Jason Tesson een tijdstraf kreeg vanwege het onreglementair terugkeren in het peloton na een val.

In de openingsfase regende het demarrages. Alexandre Delettre (Cofidis) en Evaldas Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) waren de enigen die wisten weg te rijden, maar halverwege de rit werden zij alweer ingerekend. Daarop reed een nieuwe kopgroep van vier weg op de Predefin-klim.

Nieuwe kopgroep

Het waren Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB), Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise), Jonathan Couanon (Nice Métropole Côte d’Azur) en Léo Danès (U Nantes Atlantique) die twee minuten wegreden van het peloton. Voor bergtruidrager Colman ging het te hard op een heuveltje, waardoor de andere drie overbleven in de laatste 25 kilometer.

Voor Robeet, Couanon en Danès was het een onmogelijke missie om het peloton voor te blijven. Zij werden op acht kilometer van de finish gegrepen, waarna het aan de sprinters was. Niet voor het eerst deze week was het erg onrustig in de slotfase. Na een chaotische sprint kwam uiteindelijk Lionel Taminiaux van Alpecin-Fenix als eerste over de finish. Het verschil met Stanislaw Aniolkowski was nipt, maar de finishfoto bracht snel duidelijkheid.

Siskevicius nieuwe leider

Gerben Thijssen eindigde als derde en pakte belangrijke bonificaties in de strijd om het algemeen klassement; hij leek de nieuwe leider te worden, maar die eer was weggelegd voor Evaldas Siskevicius. De Litouwer had in de vlucht genoeg boni’s gepakt om nog een seconde voor Thijssen te staan.

Met Arvid de Kleijn (vijfde), Bram Welten (zesde) en Nils Eekhoff (negende) eindigden drie Nederlanders in de top-10 van de daguitslag. Jules Hesters (achtste) was de derde Belg bij de eerste tien.