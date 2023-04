Linda Zanetti soleert op knappe wijze naar zege in EPZ Omloop van Borsele

De EPZ Omloop van Borsele is gewonnen door Linda Zanetti. De Zwitserse was in de finale op pad met Femke Beuling, ging er in de laatste kilometers alleen vandoor en bleef vervolgens uit de greep van het peloton.

Nu de Tour of the Alps is afgelopen en Luik-Bastenaken-Luik en de Giro d’Italia in aantocht zijn, was het een beetje stilte voor de storm. Maar in Nederland werd er vandaag wel gewoon gekoerst. De vrouwen reden namelijk in Zeeland de EPZ Omloop van Borsele (UCI 1.1). Om 14.00 uur gingen zij van start, om 133 kilometer later te finishen. Start en finish waren gelegen in ’s-Heerenhoek op de Kuijpersdijk. Vorig jaar ging de overwinning naar Maaike Boogaard, in een iets verder verleden wonnen ook toppers als Lorena Wiebes en Elisa Balsamo.

Verschillende aanvalspogingen

In een vrij gezapige openingsfase probeerden enkele rensters weg te springen uit het peloton, maar het tot stand brengen van een vroege vlucht bleek nog niet zo’n eenvoudige opdracht. Linda Zanetti en Lente Boskamp reden heel even voor het peloton uit, maar werden al snel weer ingerekend, en ook een vlucht van Elisabeth Ebras en Ines van de Paar was geen lang leven beschoren. Anastasia Carbonari had niet veel later meer ‘geluk’: de Letse van de opleidingsploeg van UAE Team ADQ wist een maximale voorsprong te vergaren van een halve minuut.

De aanval van Carbonari werd echter al snel weer onschadelijk gemaakt door de sprintersteams, maar Femke Beuling – die afgelopen donderdag nog haar eerste profcontract tekende bij Education-TIBCO-SVB – en de zeer bedrijvige Zanetti hadden andere plannen. De twee vonden elkaar in een poging om uit de greep te blijven van het peloton en sloegen een aardige bres, al leek het niet genoeg om voor de verrassing te zorgen. Beuling en Zanetti begonnen met een vijftiental seconden voorsprong aan de laatste vijf kilometer.

Zanetti verrast met geslaagde aanval

Dit bleek voor Zanetti het moment om nogmaals te versnellen en afscheid te nemen van Beuling. De Zwitserse stond voor een hels karwei om het peloton achter zich te houden, maar slaagde wonderwel in haar missie. Ze kwam uiteindelijk met voorsprong als eerste over de finish en boekte zo haar eerste zege op profniveau. Audrey Cordon-Ragot won de sprint voor de tweede plaats, Nora Tveit eindigde als derde.