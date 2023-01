Limburg Cycling strikt Tom Dumoulin als ambassadeur

Limburg Cycling heeft een nieuwe ambassadeur en het is niemand minder dan Tom Dumoulin. De 32-jarige Dumoulin, die vorig jaar een punt zette achter een succesvolle carrière, wil graag zijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de wielersport in Limburg.

De winnaar van de Giro d’Italia 2017 werkte al langer met Limburg Cycling samen en heeft nu besloten zich officieel als ambassadeur aan het provinciale wielerplatform te verbinden. “Ik vind het ontzettend mooi wat Limburg Cycling doet voor de wielersport in Limburg in het algemeen en het jeugdwielrennen in het bijzonder. Met mijn ambassadeurschap wil ik daar graag een steentje aan bijdragen”, laat de oud-renner weten op de website van Limburg Cycling.

Milan van Wersch, manager van Limburg Cycling, is eveneens in zijn nopjes. “Voor Limburg Cycling is het ambassadeurschap een mooie steun in de rug. We ontplooien ontzettend veel initiatieven om jong en oud in Limburg op de (sportieve) fiets te krijgen en te houden. Dat iemand als Tom Dumoulin aangeeft dit te willen ondersteunen, geeft een boost om het werk voort te zetten.”

Over Limburg Cycling

Stichting Limburg Cycling is hét centrale platform voor de wielersport in Limburg. Het wil niet alleen de wielersport in de provincie versterken, maar Limburg via de wielersport ook sportief, maatschappelijk én economisch sterker maken. Dat doet het platform onder andere door de ondersteuning van verenigingen, wedstrijdorganisatoren en wielertalenten, coördinatie van toertochten, organiseren van clinics en promotie van Limburg als wielerprovincie.

Eerder verbonden de voormalige wielerprofs Marc Lotz, Bram Tankink en Roy Curvers zich al aan het platform.