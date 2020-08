Lilian Calmejane over transfer naar AG2R: “Voelt als een nieuwe carrière” maandag 17 augustus 2020 om 11:20

Lilian Calmejane kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij AG2R La Mondiale, waar hij een eenjarig contract heeft getekend. Na vijf seizoenen bij Total Direct Energie was de Franse renner toe aan een nieuwe uitdaging. “Het voelt alsof ik een nieuwe carrière begin.”

Dat Calmejane (27) naar AG2R La Mondiale (volgend jaar AG2R Citroën) zou trekken, was al even bekend. Maar vandaag heeft de Franse ploeg haar nieuwe aanwinst officieel gepresenteerd. Beide partijen zijn een eenjarig contract overeengekomen. “Ik heb een zeer sterke historie met Vendée U en vervolgens het team van Jean-René Bernaudeau. Zij hielpen me een profrenner te worden en dat zal ik niet vergeten.”

Maar na vijf seizoenen bij hetzelfde team voelde de Franse renner de behoefte voor een nieuwe uitdaging. “Nieuwe ploeggenoten leren kennen, een nieuwe uitrusting, nieuwe wedstrijden en ook mijn plaats in het team weer veroveren. Ik ben erg enthousiast om bij AG2R La Mondiale te gaan beginnen en het voelt alsof ik een nieuwe carrière begin. Ik weet dat ik renners van mijn leeftijd tref, maar ook jonge veelbelovende gasten.”

Volgens teammanager Vincent Lavenu heeft Calmejane zijn talent al laten zien door etappes te winnen in zowel de Vuelta a España als de Tour de France. “Hij heeft een sterk karakter en is in staat om op hoog niveau te winnen. Hij begint vanaf 1 januari aan zijn nieuwe uitdaging met onze AG2R Citroën-ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat hij het beste van zichzelf kan laten zien in onze kleuren.”

Changement de Cap pour 2021, tellement impatient de rejoindre le collectif @AG2RLMCyclisme ! Très reconnaissant envers JR et @TDE_ProCycling avec qui je compte bien réussir notamment le prochain Tour de France, histoire de finir l’histoire en beauté 👊🏼😘 https://t.co/WNm2Fnyd6i — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) August 17, 2020