Lilian Calmejane bevestigt vertrek bij AG2R Citroën

Lilian Calmejane zal volgend jaar niet meer uitkomen voor AG2R Citroën. Dat liet de Fransman weten op Instagram. Calmejane werd eerder al nadrukkelijk gelinkt aan Intermarché-Wanty-Gobert. De transfer is nog niet bevestigd.

“Ik kan niet wachten om weer te koersen”, zegt Calmejane, die na de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (14 juni) niet meer in actie kwam. “Mentaal is het niet gemakkelijk om blind door te gaan, maar mijn betrokkenheid, professionaliteit en motivatie zijn intact, voordat ik begin aan mijn laatste uitdagingen bij het team AG2R Citroën, dat ik aan het einde van het seizoen zal verlaten.”

Calmejane kwam sinds 2021 uit voor AG2R Citroën. Daarvoor reed hij vijf jaar bij (Total) Direct Energie, waar hij zijn grootste successen voor behaalde. Zo won hij in 2017 een rit in de Tour de France, nadat hij in 2016 al een etappe in de Vuelta a España op zijn naam schreef. Zijn eerstvolgende koers zal ook in Spanje zijn, schrijft Calmejane. Hij rijdt eerst de Clásica San Sebastián en daarna de Vuelta Burgos.