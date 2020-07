Lied en poster voor speciale ‘Giro van de herfst’ vrijdag 10 juli 2020 om 19:28

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over een speciaal lied dat geschreven is voor de Giro d’Italia van 2020.

‘GiraGiroGiraGi’ is titelsong voor 103e Giro

De Giro d’Italia heeft een lied gepresenteerd dat de officiële titelsong van de aankomende editie is. Het lied van Extraliscio heet ‘GiraGiroGiraGi’ en de tekst is geschreven door Gino de Crescenzo, in samenwerking met componist Mirco Mariani en uitgever Elisabetta Sgarbi.

Naast het lied is ook een speciale poster (zie onder) gepresenteerd voor de 103e editie van de Giro. Franco Matticchio heeft gekozen voor een herfstachtig ontwerp, aangezien La Corsa Rosa dit jaar voor het eerst in jaren in het najaar verreden gaat worden.

“Ik denk dat het lied de geest van de Giro vertegenwoordigt, met alle verhalen die het brengt voor de fans”, vertelt Roberto Salamini, marketingmanager bij RCS Sport. “De illustratie van de poster voegt nog meer waarde toe aan dit project en vertelt op een poëtische manier het verhaal van de unieke editie van de Giro, die voor het eerst in oktober gepland staat.”

Beluister hieronder de titelsong van de Giro d’Italia 2020: