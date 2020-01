Astana, Deceuninck-Quick Step, Vini Zabù-KTM vrijdag 10 januari 2020 om 16:15

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Astana, Deceuninck-Quick Step en Vini Zabù-KTM.

Astana maakt selectie bekend voor Tour Down Under

Astana heeft bekendgemaakt welke zeven renners aan de start staan van de Tour Down Under. Luis León Sánchez wist de Australische rittenkoers al eens te winnen, al moeten we daarvoor terug naar de tijd dat de wedstrijd deel uitmaakte van het .HC-circuit (2005). Vorig jaar werd de Spanjaard vierde in het eindklassement.

De Tour Down Under wordt verreden van 21-26 januari.

Selectie Astana voor Tour Down Under 2020

Manuele Boaro

Laurens De Vreese

Fabio Felline

Daniil Fominykh

Omar Fraile

Dmitriy Gruzdev

Luis León Sánchez

Lidl twee jaar langer subsponsor bij Deceuninck-Quick Step

Deceuninck-Quick Step en Lidl hebben hun samenwerking met twee jaar verlengd. Sinds vier jaar prijken de logo’s van de Duitse supermarktketen prominent op de tenues van de WorldTour-ploeg.

Lidl voorziet Deceuninck-Quick Step van vers voedsel tijdens de koers. Ook worden renners, coaches en ondersteunend personeel uitgerust met Crivit Pro-vrijetijdskleding. “We zijn erg dankbaar voor de steun van Lidl”, reageert Patrick Lefevere, teambaas bij Deceuninck-Quick Step. Het is moeilijk om een team als het onze, met zoveel beweging, soepel te laten draaien.”

“Hun hulp om onze renners een gezonde levensstijl te kunnen bieden, is absoluut noodzakelijk om ze te helpen de beste atleten ter wereld te worden. We kennen allemaal het belang van verse producten voor een gezonde levensstijl en dat we de winkels van Lidl tot onze beschikking hebben, bijna overal ter wereld, is een groot voordeel voor ons”, aldus Lefevere.

Vini Zabù-KTM verwelkomt ‘kiwi’ James Mitri

James Mitri koerst dit seizoen in de kleuren van Vini Zabù-KTM (de opvolger van Neri Sottoli-Selle Italia-KTM). De 20-jarige renner uit Nieuw-Zeeland komt over van Burgos-BH, waar hij de vorige twee jaar onder contract stond. In zijn tweede seizoen bij de Spaanse ploeg werd hij onder meer negentiende in het Circuito de Getxo. Bij zijn nieuwe team treft Mitri Giovanni Visconti, Francesco Bongiorno en Etienne van Empel.