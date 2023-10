vrijdag 13 oktober 2023 om 09:38

Lidl-Trek legt juniorenwereldkampioene Felicity Wilson-Haffenden vast

De 18-jarige Felicity Wilson-Haffenden heeft haar eerste profcontract getekend bij Lidl-Trek. Het Australische toptalent verbindt haar lot tot en met 2026 aan de Amerikaanse vrouwenploeg.

“Mijn eerste grote ploeg kiezen, was spannend. Het was voor mij belangrijk dat er een grote nadruk lag op de ontwikkeling van rensters, zodat ik de kans krijg om veel bij te leren als renner én als persoon”, zegt de juniorenwereldkampioene tegen de klok in het persbericht van de ploeg. “Na mijn eerste gesprek met de ploeg, wist ik meteen dat Trek de juiste focus had en dat ik er heel veel zou bijleren. Ze hebben de juiste combinatie van talentontwikkeling en ervaren rolmodellen, die me door mijn eerste jaren in het peloton zullen loodsen.”

Ook sportdirecteur Ina-Yoko Teutenberg toont zich enthousiast over haar nieuwste aanwinst. “Felicity is een renster met veel potentieel, dus ik kijk er naar uit om veel werk in haar te steken om haar doelen te bereiken. Ze heeft veel natuurlijk talent en de juiste drive, maar we willen haar prestaties natuurlijk nog een niveau hoger krijgen. Het is niet gemakkelijk om op die leeftijd al in in het profpeloton te stappen, maar we hebben genoeg ervaren rolmodellen die hetzelfde hebben meegemaakt om het haar zo gemakkelijk mogelijk te maken.”

Wilson-Haffenden maakte niet alleen indruk met haar WK-titel in het tijdrijden in Glasgow, maar was ook al de beste in de Australische én Oceanische tijdritkampioenschappen tegen de klok.