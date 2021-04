Lichte knieblessure voor Tim Declercq

Tim Declercq staat even langs de kant. De 32-jarige coureur van Deceuninck-Quick-Step kwam in de Ronde van Vlaanderen ten val in de voorfinale en liep daarbij een knieblessure op.

“De slijmbeurs boven mijn patella-pees in de knie is gescheurd. Gelukkig is de pees niet geraakt, waardoor het met rust en veel ijs zou moeten opgelost kunnen geraken. Normaal zou ik volgende week zeer voorzichtig weer mogen beginnen trainen”, vertelt Declercq aan Het Nieuwsblad.

Declercq haalde door de valpartij ook de finish niet in in de Ronde, die uiteindelijk gewonnen werd door ploeggenoot Kasper Asgreen. De Deense kampioen was bij dezelfde val betrokken, maar kon zonder problemen verder. Het voorjaar van Declercq zat er na de Ronde van Vlaanderen al op. Het plan is dat de meesterhelper deze zomer de Tour de France rijdt.