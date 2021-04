Frison loopt lichte hersenschudding en schaafwonden op bij val

Voor Frederik Frison kwam de Scheldeprijs vroegtijdig ten einde. De renner van Lotto Soudal was in de beginfase van de wedstrijd betrokken bij een val en liep daarbij een lichte hersenschudding en meerdere schaafwonden op.

Ook klaagde de 28-jarige Antwerpenaar over pijn in zijn onderrug. Na zijn valpartij werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar een wond aan zijn wang werd gehecht. Uit voorzorg blijft hij een nacht ter observatie in het ziekenhuis.

Normaal gesproken mag hij morgen naar huis om daar verder te herstellen.