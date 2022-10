Lewis Askey (Groupama-FDJ) gaat offseason in met gebroken pols

Lewis Askey heeft in Parijs-Tours, zijn laatste koers van het seizoen, zijn pols gebroken. De jonge Brit van Groupama-FDJ kwam in de najaarsklassieker ten val en zal een tijdje moeten revalideren.

De 21-jarige renner zet zo op een vervelende manier een punt achter zijn eerste seizoen bij de profs. Askey ontpopte zich dit jaar tot een belangrijke schakel in de sprinttrein van Arnaud Démare, maar stak ook zelf geregeld zijn neus aan het venster. Zo werd hij in het voorjaar tweede in de Classic Loire Atlantique.

Askey mocht ook opdraven in de meeste voorjaarsklassiekers: zo reed hij Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, de E3 Saxo Bank Classic, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix uit.

De voorbije weken was Askey ook nog prima op dreef. Zo kwam hij in Binche-Chimay-Binche als achttiende over de streep en werd hij twaalfde in Parijs-Bourges. De jonge Brit, die ook een verleden heeft als crosser, reed vorig jaar bij de beloften nog naar de vijfde plaats op het WK in Leuven.