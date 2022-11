Levert jouw voorspelling voor het EK Veldrijden je keiharde euro’s op?

Ad

Dit weekend staan in het Belgische Namen de Europese kampioenschappen veldrijden op het programma. Op het parcours rond de Citadel van Namen is het glibberen en klimmen geblazen. Krijgen we net als vorig jaar twee Nederlandse winnaars, of denk jij daar anders over? Zet dan snel in bij TOTO en verdien keiharde euro’s met jouw voorspelling!

Oranje boven bij de dames?

Bij de vrouwen zullen de blikken zaterdag gericht zijn op Fem van Empel. Ze won dit seizoen al zeven van de acht wedstrijden waar ze aan de start stond, waardoor ze ook bij TOTO als absolute topfavoriete genoteerd staat.

Een zege van de Brabantse levert (slechts) 1,3 keer de inzet op. Het kan daarom interessant zijn om te kijken naar de alternatieven. Denise Betsema lijkt haar voornaamste uitdaagster. Een zege van de Texelse levert met 7,25 keer de inzet al een beter rendement op. En wat te denken van rensters als Kata Blanka Vas, Sanne Cant en oud-wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot? Wanneer de Française hier voor een stunt weet te zorgen, dan kan je dat maar liefst 70 (!) keer de inzet opleveren. Een gokje waard!

Bekijk hier de quoteringen voor de favorieten voor het EK Veldrijden

Van der Haar in blakende vorm

Net als het afgelopen seizoen kan het weleens zo zijn dat bij zowel de mannen als vrouwen na afloop het Wilhelmus klinkt. Bij de dames zijn er Nederlandse kanshebsters genoeg, maar bij de mannen rust die druk volledig op de schouders van Lars van der Haar. Hij steekt in blakende vorm en liet op de Koppenberg zien dat hij op een klimparcours momenteel misschien wel de beste crosser is. Wanneer hij zij Europese titel prolongeert, dan wordt iedere ingezette euro 2,2 keer uitgekeerd.

De voornaamste concurrenten voor de Terriër van Woudenberg komen uit België. Eli Iserbyt toont zich dit voorseizoen met zeges in o.a. Waterloo, Tabor en Ruddervoorde de beste crosser. In Namen kwam hij bij de profs echter nooit dichter dan twee minuten van de zege. Daarom kan een gokje op Michael Vanthourenhout wellicht interessanter zijn. Het parcours rond de Citadel (waar hij vorig jaar nog Pidcock klopte) is op zijn lijf geschreven. Een nieuwe zege kan zomaar 8 keer de inzet opleveren.

Een laatste outsider die we willen benoemen is Quinten Hermans. Ook hij vindt in Namen een parcours dat hem moet liggen. Bovendien heeft hij van dit EK een groot doel gemaakt. Denk jij dat hij hier kan verrassen? Bij wist kan je rekenen op 4,75 keer de inzet.

‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’