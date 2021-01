Letizia Paternoster herstelt van corona: “Eerst leek het een griepje”

Letizia Paternoster moest eerder deze maand het trainingskamp van haar ploeg Trek-Segafredo in Dénia, aan de Spaanse Costa Blanca, door ziekte aan zich voorbij laten gaan. Nu blijkt dat ze het coronavirus onder de leden had.

Paternoster hoopte op een beter begin van het jaar 2021, schrijft ze op haar social media. “Maar helaas, net als miljoenen mensen over de hele wereld bleek ik met het coronavirus besmet. Wat eerst nog op een ‘eenvoudig’ griepje leek, bleek iets meer te zijn… Gelukkig waren de symptomen mild, maar toch moest ik mijn trainingskamp met Trek-Segafredo en de nationale ploeg opgeven, net als mijn training thuis.”

Inmiddels is de Italiaanse aan de beterende hand. “De laatste coronatest was negatief en ik kan intussen weer fietsen. Ik moet geleidelijk aan herstellen en kan pas later weer aan wedstrijden gaan denken. Eerst moet mijn lichaam weer reageren zoals het moet.”

Olympische Spelen

Paternoster combineert het wegwielrennen met een carrière op de baan. Zo pakte ze tijdens het WK baan in Berlijn afgelopen jaar zilver op het omnium en aan de zijde van Elisa Balsamo brons op de Madison. Voor haar staat in het nieuwe seizoen veel in het teken van de Olympische Spelen van Tokio, waar ze een gooi wil doen naar de medailles op de nummers omnium, Madison en ploegenachtervolging.