l’Equipe bezorgt Alaphilippe prestigieuze sportprijs, voor Benzema en Mbappé

Julian Alaphilippe is voor de derde keer uitgeroepen tot Kampioen der Franse kampioenen, een prestigieuze Franse sportprijs. Journalisten van de bekende Franse sportkrant l’Equipe mogen hun stem uitbrengen wie volgens hen de Sportman van het jaar is. Alaphilippe hield motorcoureur Fabio Quartararo achter zich, dit jaar wereldkampioen in de koningsklasse MotoGP.

De wereldkampioen wielrennen haalde ruim zeventig punten meer dan de coureur uit de Yamaha-renstal. Iedere journalist moet een top-5 maken met de sporters die volgens hen de prijs het meest verdienen. De eerste op hun lijst krijgt zes punten, de tweede vier, de derde drie en dan twee en één. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl behaalde in totaal 765 stemmen, tegenover 694 voor Quartararo.

Stervoetballers Karim Benzema en Kylian Mbappé eindigden met respectievelijk 51 en 50 punten als negende en tiende, op ruime afstand van Alaphilippe. Bij de vrouwen kreeg judoka Clarisse Agbégnénou de eer toebedeeld. Zij behaalde twee keer zo veel stemmen als de nummer twee. De wereldkampioene en tweevoudig winnares van olympisch goud won de prijs ook al voor de derde keer. l’Equipe roept de Champions des champions France sinds 1946 uit.