zondag 4 februari 2024 om 14:15

Leonie Bentveld neemt vrede met brons op WK: “Heb goede race gereden”

Video Leonie Bentveld eindigde zondag als derde op het WK veldrijden voor beloften. De Nederlandse was tevreden met haar bronzen plak. “Ik denk dat ik een goede race heb gereden, met weinig fouten”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“In de laatste ronde moest ik Zemanová in de strijd om plek twee laten gaan. Ik kan wel tevreden zijn met mijn derde plek”, aldus Bentveld. “Ik denk dat ik technisch wel beter reed (dan Zemanová, red.), in de bochten maakte ik het gaatje kleiner. Maar op de power was ze sterker. Ze is natuurlijk een jaartje ouder. Ik denk dat dat de laatste ronde wel het verschil maakte.”

De overwinning ging naar Zoe Backstedt, die duidelijk een maatje te groot was voor de rest van het veld. Had Bentveld iets meer strijd verwacht? “Eigenlijk niet. Zoe kan ook kampioenschappen rijden en ze weet natuurlijk hoe ze hier naartoe moet werken, ze heeft genoeg ervaring. Als zij hier wil winnen, weet je dat ze in goeden doen aan de start staat. Dan was er vandaag vrij weinig aan te doen.”