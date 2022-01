Leonie Bentveld baalt na slechte start: “Ik voelde me echt sterk”

Leonie Bentveld moest op het WK veldrijden voor juniores in Fayetteville genoegen nemen met de zilveren medaille. Na afloop baalde de 17-jarige renster van haar slechte start, waardoor ze te ver van achteren zat om in de eerste ronde op de aanval van Zoe Bäckstedt te kunnen reageren.

Bentveld werd niet opgehouden bij de start, gaf ze toe in gesprek met WielerFlits. “Ik was gewoon slecht weg. In de eerste bocht schoof ik een beetje weg en ik moest uitwijken. Voor mijn idee lag ik toen op plek vijftien. In de afdaling kon ik wel wat inhalen, alleen wist ik wel dat het op de eerste klim ging gebeuren – en toen had ik dus de slag gemist.”

De winnares van de U19-Wereldbeker had al wel verwacht dat de latere wereldkampioene Zoe Bäckstedt het vroeg zou proberen. “Ik had het verwacht, dus ik wist dat ik erbij moest zitten. En toen miste ik dus mijn start. Ik was in die korte tijd nog wel naar plaats vijf, zes opgeschoven, maar net niet ver genoeg om erbij te zitten. Dus dat is wel balen.”

Bentveld denk dat ze Bäckstedt langer had kunnen bijbenen als ze aan het begin van de wedstrijd mee was geweest. “Ik voelde me echt sterk en ze liep verder ook niet uit. Ik liep op een gegeven moment zelfs nog een beetje in, dus dat maakt het wel zuur. Of ik ontgoocheld ben? Best wel ja”, zei ze tot slot.