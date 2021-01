Leo van Vliet gaat voor Amstel Gold Race op 18 april: “Dan maar zonder publiek en VIP”

Koersorganisator Leo van Vliet is vastbesloten dat de Amstel Gold Race dit jaar verreden gaat worden op 18 april 2021, de oorspronkelijke datum op de wielerkalender. “Aan uitstel naar het najaar wil ik niet denken”, zegt Van Vliet. “Ik ga voor 18 april. En we hebben in België gezien dat er zonder publiek gereden kan worden.”

De oud-wielrenner is momenteel bezig met de voorbereidingen op de komende editie van de Amstel Gold Race. Maar net als vorig jaar zijn er vraagtekens vanwege de coronacrisis. Nederland zit momenteel nog in lockdown. “In de laatste drie maanden is de situatie niet verbeterd”, vertelt Van Vliet zondag in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. “Nu is het wel de periode dat je de voorbereidingen weer op gaat pakken.”

“Voor ons is het belangrijk dat er een einde aan komt. Als we onder deze omstandigheden moeten werken, dan wordt het heel moeilijk. Maar in drie maanden kan ook veel gebeuren”, bekijkt hij het positief. “Hoe het eruit gaat zien, dat is ook weer wat anders.”

‘We moeten rijden, ook internationaal gezien’

Aan een verplaatsing naar het najaar, zoals in 2020 ook het idee was, wil Van Vliet niet denken. “Wij zitten met een internationale kalender, dus daar wil ik maar niet aan denken”, vertelt hij.

Hij verwijst naar de Vlaamse koersen van afgelopen najaar. “Ik denk dat wij dat ook kunnen. We hebben nu ook meer tijd om dat verder uit te diepen. We hadden het al goed voor elkaar, maar het plan moet nog goed bekeken worden. Dan maar zonder publiek, dan maar zonder VIP. We moeten rijden, ook internationaal gezien.”

“In het slechtste geval wordt alles weer naar het najaar verschoven, maar dan ga je je heel ongelukkig voelen”, weet Van Vliet. “We moeten roeien met de riemen die er zijn. En we gaan er alles aan doen om het op een verantwoorde manier te doen slagen.”

Veel kosten gemaakt

Ook financieel heeft de dubbele afgelasting van de Limburgse WorldTour-klassieker in 2020 voor schade gezorgd. “Het heeft ons wel tonnen gekost. We zijn half maart afgelast, toen was het meeste werk al gedaan”, zegt de koersdirecteur. “De hele zomer zijn we met een groep mensen doorgegaan en uiteindelijk is het weer gestrand. Het heeft veel geld gekost, maar je hoopt vooral niet dat het nog een tweede keer gebeurt.”

Het grootste probleem voorziet Van Vliet in het organisatorische gedeelte. “In het wielrennen is het fietsen zelf goed geregeld. De renners hebben vorig jaar in bubbels geleefd, en dat is goed te doen. Dat is de laatste zorg, of eigenlijk helemaal geen zorg. Die renners gaan er komen”, is hij overtuigd.