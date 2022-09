Sterke selectie van INEOS Grenadiers in Giro dell’Emilia, debuut voor Leo Hayter

Leo Hayter zal in de Giro dell’Emilia voor het eerst in actie komen voor INEOS Grenadiers. De jonge renner en broer van Ethan zal samen met renners als Adam Yates en Daniel Felipe Martínez de koers betwisten voor de Britse ploeg.

De 21-jarige Hayter versierde een transfer van Hagens Berman Axeon naar INEOS Grenadiers. In de Giro dell’Emilia zal hij voor het eerst in het tenue van zijn nieuwe ploeg koersen. Eerder dit jaar reed Hayter zich in de kijker door de Giro d’Italia voor de beloften te winnen met een ruime voorsprong.

Hayter zal ogen tekort hebben in de ploegbus, want ook Yates, Felipe Martínez, Jhonatan Narváez, Carlos Rodríguez, Tao Geoghegan Hart en Laurens De Plus zullen de Giro dell’Emilia rijden. Martínez is bezig aan een sterk najaar, de Colombiaan won midden september nog de Coppa Sabatini. Yates liet zich dan weer zien in de Canadese klassiekers, waar hij tweemaal in de top-10 eindigde.

Geoghegan Hart en Rodríguez komen voor het eerst in actie sinds hun deelname aan de Vuelta a España. Spaans kampioen had lange tijd zicht op de top-5 in de Ronde van Spanje, maar een stevige valpartij zorgde ervoor dat hij vrede moest nemen met plaats zeven in het eindklassement.

Selectie INEOS Grenadiers voor Giro dell’Emilia (1 oktober)

Daniel Felipe Martínez

Jhonatan Narváez

Adam Yates

Carlos Rodríguez

Tao Geoghegan Hart

Laurens De Plus

Leo Hayter