vrijdag 16 februari 2024 om 19:06

Lenny Martinez zet Johannessen een hak op Mont Faron: “Mijn zicht was wazig van de inspanning”

Lenny Martinez won vandaag de Classic Var, een nieuwe eendaagse met finish op de Mont Faron. Pas in de allerlaatste meters passeerde hij Tobias Halland Johannessen, die zich al zegezeker waande en te vroeg zijn armen in de lucht stak. “Ik ben heel blij om hier te winnen, voor mijn familie, dicht bij huis, in een koers waar ik een doel van gemaakt had”, aldus Martinez op de site van Groupama-FDJ.

Op de Mont Faron zagen we verschillende demarrages. Martinez hield zich echter koest en volgde vooral. “Ik probeerde niet te exploderen, als de andere jongens aanvielen. Hoewel ik op de limiet zat, moest ik aan blijven haken, want het kon stilvallen. De smalle weg maakte het nog wat zwaarder, want iedereen vocht voor zijn plekje. Ik wilde aan het einde aanvallen en voordeel halen uit de aanwezigheid van David (zijn ploeggenoot David Gaudu, red.), maar anderen gingen al. Daarom zei ik tegen mezelf dat ik zou wachten tot de finale. Het was een instinctieve beslissing.”

In de laatste honderden meters leek het aanvankelijk te gaan tussen Romain Bardet en Tobias Halland Johannessen, die er een lange sprint van maakten. De Noor passeerde de Fransman, waarna hij op weg leek naar de zege. Net voor de streep stak hij zijn handen al in de lucht, maar door dat gebaar verloor hij behoorlijk wat snelheid. Martinez zag het gebeuren, zette nog één keer aan en pakte zo de zege.

“Ik was helemaal kapot”, aldus de 20-jarige Martinez. “Mijn zicht was wazig van de inspanning, ik keek alleen richting de finishlijn. Ik zag hem (Johannessen, red.) zijn armen in de lucht gooien en dacht dat ik hem nog kon passeren. Dat lukte, en dat is wielrennen. Het is een speciale zege, want driehonderd meter voor de finish dacht ik dat het voorbij was, omdat ik gelost was. Maar ik gaf alles tot het einde en dat was het juiste om te doen.”