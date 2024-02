vrijdag 16 februari 2024 om 15:55

Lenny Martinez verrast te vroeg juichende Johannessen en wint na bizarre ontknoping Classic Var

Lenny Martinez heeft de Classic Var gewonnen. Tobias Halland Johannessen leek de zege binnen te hebben op de Mont Faron en begon het feest al te vieren, maar daardoor verloor hij zo veel snelheid, dat Martinez hem nog voorbij wist te steken.

De Classic Var stond dit jaar voor het eerst op de kalender. De eendaagse, die voorafging aan Tour des Alpes-Maritimes et du Var, finishte op de Mont Faron. Deze klim, die in het verleden scherprechter is geweest van verschillende wielerkoersen, is 5,7 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4%. Een lastig ding dus. En ook de aanloop was niet simpel, want in de voorfinale van de Classic Var lagen eveneens twee beklimmingen. Eerst een van de derde categorie, dan een van de tweede.

Al vroeg in de wedstrijd kwam een van de favorieten voor de zege, Kévin Vauquelin, ten val. De Fransman kon zijn weg niet vervolgen en stapte uit de wedstrijd. Ondertussen gaf het peloton zijn fiat aan zes aanvallers. Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique), Alessandro Iacchi (Corratec-Vini Fantini), Noah Knecht (Nice Métropole Côte d’Azur), Valentin Tabellion (Van Rysel-Roubaix), Morné van Niekerk (St Michel-Mavic-Auber93) en Victor Vaneeckhoutte (Lotto Dstny Development Team) reden een voorsprong bijeen van ruim vier minuten.

Op naar de Mont Faron

Achter de zes kwam de controle van Groupama-FDJ en Israel-Premier Tech. Naarmate de Mont Faron dichterbij kwam, slonk de voorsprong van de zes verder en verder. Van Niekerk verzette zich nog het langst, maar op veertien kilometer van de finish werd ook de Zuid-Afrikaan ingerekend. We waren toen bijna boven op de voorlaatste beklimming van de dag. Het peloton was op dat moment al aardig uitgedund en ook in de afdaling bleef het tempo hoog liggen.

We kwamen zo met een stevig gereduceerd groepje aan de voet van de Mont Faron. Guillaume Martin, die pech kende in aanloop naar de klim, zat niet meer vooraan. Decathlon AG2R La Mondiale en Groupama-FDJ hadden daar niets mee te maken en voerden de forcing. Het luidde een aanval in van Romain Grégoire, die al snel gezelschap kreeg van Bastien Tronchon en Tobias Halland Johannessen. Later kwam onder aanvoering van Michael Woods nog een tros renners terug.

Johannessen juicht…

Daarbij ook Kevin Vermaerke en Romain Bardet van Team dsm-firmenich. De Amerikaan nam de kop in dienst van zijn Franse ploeggenoot en probeerde de anderen uit te roken. Voor topfavorieten Woods en David Gaudu ging het echter nog niet hard genoeg. Eerst viel Gaudu aan, toen Woods, daarna Gaudu nog een keer en vervolgens Woods weer. Beiden leken echter nog wat reserve te houden, want zes renners bleven bijeen tot de laatste anderhalve kilometer. Naast Gaudu en Woods waren dat Johannessen, Bardet, Lenny Martinez en Aurélien Paret-Peintre.

Gaudu probeerde het op dit punt nog een keer, maar zonder succes. We gingen naar de laatste kilometer, waar Johannessen een slepende aanval plaatste. Niemand brak. Ook een nieuwe prik van Gaudu had geen gevolgen, maar met een versnelling van Romain Bardet had men meer moeite. De renner van Team dsm-firmenich wist de taaie Johannessen echter niet te kraken en de Noor had zelfs nog genoeg jus in de benen om voorbij Bardet te gaan. Hij pakte zo de zege… leek het.

Maar Martinez wint!

Johannessen stak namelijk weliswaar zijn handen in de lucht, maar door de druk van zijn pedalen te halen, kwam hij bijna tot stilstand. Lenny Martinez, die Bardet ook voorbij was gegaan, zag het gebeuren en zette nog één keer aan. Het was voor de jonge Fransman van Groupama-FDJ genoeg om Johannessen in de allerlaatste meters te passeren en zo de overwinning te pakken.