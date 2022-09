Lenny Martinez wint op zware slotklim in Ronde de l’Isard, Staune-Mittet blijft leider

Lenny Martinez heeft de derde etappe van de Ronde de l’Isard gewonnen. De renner van de continentale ploeg van Groupama-FDJ reed weg op de lange en zware slotklim. Johannes Staune-Mittet blijft aan de leiding in het algemeen klassement.

De derde etappe in lijn van de Ronde de l’Isard was 126,3 kilometer lang. De rit was met andere woorden niet lang, maar zwaar was het wel. Het peloton moest drie beklimmingen van eerste categorie betwisten. De Col de Mente (9,5 km aan 8,9%) en de Col de Portet-d’Aspet (4,4 km aan 9,7%) lagen in het eerste deel van de etappe, de finish lag op de top van de Guzet-Neige (11,3 km aan 7,4%).

Kopwerk van Germani

Onderweg waren er meerdere aanvallen, maar uiteindelijk was het Antonio Nieto van Lizarte die als eerste aan de Guzet-Neige begon. De 20-jarige Spanjaard had een voorsprong van een goede minuut aan de voet van de slotklim. Aangezien Nieto op ruime afstand stond van leider Johannes Staune-Mittet, maakte Jumbo-Visma niet meteen aanstalten om hem in te rekenen.

Lang duurde de aanvalspoging van Nieto echter niet. Op een zestal kilometer van de streep werd hij ingerekend door het peloton, waar Lorenzo Germani dominant de kop had genomen. De Italiaan van de continentale ploeg van Groupama-FDJ dunde het peloton steeds verder uit. Germani rolde met dat kopwerk de rode loper uit voor zijn ploegmaten Lenny Martinez en Reuben Thompson. Het duo viel aan op X kilometer van de streep.

Duo-aanval met sterke Martinez

Martinez en Thompson reden meteen een goede tien seconden weg van de groep met leider Staune-Mittet, waarin ongeveer tien renners zaten. Nieuw-Zeelander Thompson stond derde in het algemeen klassement en kon een gouden zaak doen, maar moest het achterwiel van zijn ploegmaat Martinez al snel laten gaan. De 19-jarige Fransman ging alleen op zoek naar de top van de Guzet-Neige.

Niemand kwam nog in de buurt van Martinez, die overtuigend won in de Ronde de l’Isard. In de slotfase was Fernando Tercero nog weggereden uit de favorietengroep, de renner van Eolo-Kometa U23 haalde een moegestreden Thompson in en kwam daardoor als tweede over de streep. Abel Balderstone Roumens (Caja Rural-Aulea) werd derde. Staune-Mittet hield stand en blijft leider in het algemeen klassement.