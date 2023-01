Van Eetvelt: “Geweldig dat ik dit nu al laat zien, maar ook jammer dat ik weer niet win”

Lennert Van Eetvelt is uitstekend begonnen aan zijn eerste seizoen als prof. Nadat hij vrijdag al derde was in de Trofeo Andratx, eindigde de 21-jarige renner van Lotto Dstny zaterdag als tweede in de Trofeo Serra de Tramuntana. Toch waren er gemengde gevoelens bij het talent.

“Aan de ene kant is tweede worden na de derde plaats van gisteren fantastisch. Het is geweldig om dit te laten zien zo vroeg in mijn carrière”, begint Van Eetvelt zijn verhaal op de site van zijn ploeg. “Maar het is natuurlijk ook jammer dat ik weer net naast de zege grijp.”

De klimmer geeft toe dat hij zich aan de voet van de laatste klim, de Coll de Femenies, niet top meer voelde. “Het was heel koud, maar mijn ploeggenoten geloofden in me en gaven me vertrouwen. Dat maakte het verschil. Dankzij het team ging ik ervoor. Pascal Eenkhoorn bracht me naar voren, waarna Harry Sweeny zorgde voor een stevig tempo op de klim. Dit zorgde voor gaten in het peloton, wat het wat gemakkelijker maakte om te koersen in de finale.”

Uiteindelijk ging de zege naar Kobe Goossens, die in de ultieme slotfase solo wist weg te rijden. Van Eetvelt reed daarachter naar plek twee. “Maar ik ben heel dankbaar voor de steun van mijn ploeggenoten en heel blij dat ik hun nog een andere podiumplaats heb kunnen schenken.”