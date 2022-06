Lennert Van Eetvelt heeft een dubbelslag geslagen in de Vredeskoers U23. De Belgische renner, voor de komende jaren al verzekerd van een profcontract bij Lotto Soudal, won de bergetappe naar Dlouhé Stráně en nam de koppositie in het algemeen klassement over van de Tsjech Pavel Bittner.

Dit bericht wordt aangevuld.