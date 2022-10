Lennert Teugels zegeviert in Tour of Iran na 32 kilometer lange slotklim

Lennert Teugels heeft de derde etappe van de Tour of Iran gewonnen. De Belgische renner versloeg Iraniër Saeid Safarzadeh en Ier Jesse Ewart op een slotklim van maar liefst 32,6 kilometer. Het gemiddelde percentage van die beklimming bedroeg echter maar 2%. Gianni Marchand, ploegmaat van Teugels, blijft de leider in het algemeen klassement.

De derde rit startte in Jolfa, waar vrijdag de derde etappe eindigde en Lucas Carstensen de sprint won. Via een tocht van 186,2 kilometer reed het peloton op zaterdag naar Kaleybar, waar de finish lag van etappe vier. De laatste 32,6 kilometer liepen omhoog aan een gemiddeld percentage van 2%. De organisatie van de Tour of Iran bestempelde die beklimming als eentje van eerste categorie.

Door de overwinning van Teugels stijgt hij ook enkele plaatsen in het algemeen klassement. De Vlaming uit Opwijk volgt nu op 22 seconden van leider Marchand, die negende werd in de derde etappe. Dawit Yemane (Bike Aid) volgt op vier seconden in het algemeen klassement, Peerapool Chawchiangkwang (Thailand Continental) op dertien tellen. Er staan nog twee etappes op het menu in de Tour of Iran.