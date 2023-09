zondag 10 september 2023 om 17:51

Lennard Kämna ziet val roet in het eten gooien: “Ik had echt een goede kans”

Lennard Kämna smeet zich helemaal in de finale van de vijftiende Vueltarit, maar een valpartij op drie kilometer van het einde gooide roet in het eten. “Stupid, want ik had een mooi gaatje”, zei de Duitser – die uiteindelijk tweede werd – bij Eurosport.

Kämna zette latere winnaar Costa en Santiago Buitrago op enkele meters, maar toen liep het – in een flauwe bocht – mis. “Ik denk dat ik een goede kans had om te winnen. Ik nam de bocht vol risico, maar halverwege de bocht voelde ik al: oh shit, ik heb geen kans om dit tot een goed einde te brengen. Dankzij wat damage control kwam ik gelukkig slechts in het gras terecht.”

Dankzij het pokeren van Costa en Buitrago kreeg Kämna toch nog een tweede kans. “Dat ik na mijn val weer in de positie kwam om te winnen, verraste me wel. Maar ik heb mijn beste kans op ritwinst in die bocht verspeeld. Jammer.”

De drie konden in de finale ook profiteren van het feit dat iedereen naar vluchtmakker Remco Evenepoel keek. “Ik denk dat ik het goed heb gespeeld. Toen ik zag dat Costa en Buitrago een mooi gaatje hadden, wist ik dat ik er snel moest heen rijden. Ik had heel goede benen en voelde me super toen ik bij hen kwam.”