Lennard Kämna verrast: “Als je het mij vraagt, is Almeida de favoriet”

Primož Roglič en Geraint Thomas zijn de grote favorieten voor de eindzege in de Giro d’Italia, maar ook João Almeida staat er nog altijd uitstekend voor in het klassement. Lennard Kämna ziet in de Portugees zelfs de topfavoriet voor de eindoverwinning. Dat vertelde de Duitser tijdens een persconferentie op de tweede rustdag.

Het gaat in de Giro d’Italia, na het uitvallen van Remco Evenepoel, vooral over het duel tussen Geraint Thomas en Primož Roglič. En João Almeida dan? De Portugese kopman van UAE Emirates volgt in het klassement nog altijd maar op 22 seconden van Thomas, en dan moet zijn befaamde slotweek nog komen. “Het is misschien wel mijn beste kans om de Giro te winnen”, liet hij zondag voor de start van de vijftiende etappe nog weten.

Kämna houdt ook serieus rekening met de kopman van UAE Emirates. “Almeida, Roglič en Thomas geven voorlopig de beste indruk. Ik vind het zeer spijtig dat Tao Geoghegan Hart is uitgevallen, want hij leek tot zijn val de sterkste renner in koers. Als je het mij vraagt, is Almeida de favoriet om deze Giro te winnen.”

Spektakel op komst?

Kämna staat zelf nog altijd zevende in de algemene rangschikking en hoopt ook in de slotweek goed voor de dag te komen. “De eerste twee weken waren toch wel bijzonder. De Giro werd tot nu toe vooral gekenmerkt door het slechte weer en weinig strijd tussen de klassementsmannen. Ik had wel wat meer actie verwacht, maar niemand wilde tijd verliezen. Er werd wat ingehouden voor de laatste week.”

De 26-jarige Duitser verwacht in de derde week wel spektakel. “Ik voel me zelf nog redelijk goed en ik hoop dat ik een sterke slotweek kan afwerken. We gaan het snel weten. Ik hoop zelf ook nog iets te doen in die laatste week.”