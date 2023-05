Joao Almeida: “Misschien wel mijn beste kans om de Giro te winnen”

Het gaat in de Giro d’Italia, na het uitvallen van Remco Evenepoel, vooral over het duel tussen Geraint Thomas en Primož Roglič. En João Almeida dan? De Portugese kopman van UAE Emirates volgt in het klassement nog altijd maar op 22 seconden van Thomas, en dan moet zijn befaamde slotweek nog komen.

Almeida gelooft ook in zijn kansen om deze Ronde van Italië te winnen, zo liet hij voor de start van de vijftiende etappe naar Bergamo weten aan Sporza. “Ik sta er inderdaad goed voor in het klassement, maar er wachten nog zware dagen op de fiets. Maar het ziet er zeker goed uit voor mij. Roglič en Thomas zien er alleen ook erg sterk uit.”

“Als niet één van die twee de Giro d’Italia wint, zou dat toch een verrassing zijn. Alleen, het is misschien wel mijn beste kans om de Giro te winnen. Ik moet gewoon blijven vechten en de voetjes op de grond houden”, blikt Almeida vooruit.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 15 naar Bergamo – ‘mini-Lombardia’

De renners mogen zich in de loodzware slotweek nog opmaken drie bergetappes (naar de Monte Bondone, Zoldo Alto en Tre Cime di Lavaredo) en een klimtijdrit op de voorlaatste dag naar de Monte Lussari.