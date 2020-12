Lennard Kämna ontvangt Duitse wielerprijs

Lennard Kämna is in Duitsland uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. De 24-jarige coureur van BORA-hansgrohe won dit jaar onder meer etappes in de Tour de France en het Critérium du Dauphiné.

De verkiezing werd georganiseerd door de tijdschriften RadSport en RennRad. Kämna kreeg bij de mannen de meeste stemmen, namelijk 26,9%. Hij bleef daarmee zijn BORA-hansgrohe-ploeggenoten Maximilian Schachmann (19,2%) en Pascal Ackermann (16,3%) voor in de uitslag.

Bij de vrouwen ging de titel Wielrenster van het Jaar naar baanwielrenster Emma Hinze, die begin 2020 in Berlijn drie keer wereldkampioen werd. Dat deed zij op de onderdelen sprint, keirin en teamsprint. Hinze kreeg meer stemmen dan Lisa Brennauer en Franziska Brauße.

De prijs voor het grootste talent ging naar de 18-jarige Marco Brenner, die de komende vier jaar uitkomt voor de WorldTour-ploeg van Team DSM (de opvolger van Team Sunweb).

